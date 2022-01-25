FED toplantısı 2022 yılının ilk kez Ocak ayında gerçekleşecek. Piyasalar FED’in açıklayacağı faiz kararını merakla bekliyor. 2 gün devam edecek toplantının ardından faiz kararı açıklanacak. Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının eylül ayında yapılan son oturumunda 2022 yılında 1 faiz artırımı beklenildiği kaydedilmişti. Ancak 2021 Aralık ayında gerçekleşen son toplantıda tahminlerin yüzde 37’ye yükseldiği belirtildi.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

FED toplantısı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak.

FED 2022 OCAK AYI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

25 Ocak Salı günü başlayan FED toplantısı 26 Ocak Çarşamba günü sona erecek. FED 2022 Ocak ayı faiz kararının 26 Ocak Çarşamba günü Türkiye saati ile 21.00 sularında açıklanması bekleniyor.

ABD MERKEZ BANKASI 2022 FED TOPLANTI TARİHLERİ

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

FED 2022 OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

Fed üyeleri tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında federal fon faizinin 3 kez 25'er baz puan artacağı tahmin ediliyor.

Eylül ayında yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrası açıklanan tahminlerde 2022 için 1 olan faiz artırım beklentisi, 14-15 Aralık tarihlerinde yapılan toplantıda ortaya konan tahminler ile 37'ye çıktı. Fed üyeleri 2023 yılı için de 3 faiz artırımı beklentisi ortaya koydular.