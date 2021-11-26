ABD Merkez Bankası FED geçen ayki toplantıda politika faizinin sabit kalması yönünde bir karara imza atmıştı. 2021 yılının son toplantısında faizin yine sabit mi kalacağı yoksa değişikliğe mi gidileceği piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Peki, FED toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, ABD Merkez Bankası Aralık ayı FED faiz kararına ilişkin detaylar…

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı 2021 yılında son kez 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

ABD MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ABD Merkez Bankası Aralık ayı FED faiz kararının 14-15 Aralık tarihlerinde iki gün süren toplantının hemen ardından açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI NE OLUR, YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

Kasım ayında gerçekleşen FED toplantısında politika faizinde bir değişikliğe gidilmemiş ve faizin yüzde 0-0,25 aralığında sabit kalmasına karar verilmişti. Bununla birlikte, 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceği açıklanmıştı.