FED toplantısı ne zaman yapılacak? FED toplantısı kararı

ABD Merkez Bankası FED toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Bu yıl 6 kez gerçekleşen toplantı öncesi faiz artırımı ile ilgili alınacak kararlar merak ediliyor. Peki, FED toplantısı ne zaman yapılacak?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

FED toplantısının 27-28 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanıyor. FED toplantı tarihleri ise 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık olarak belirlendi.

27 Mayıs tarihinde yapılması beklenen toplantının saat 21.00'de sona ermesi ve kararların açıklanması tahmin ediliyor.