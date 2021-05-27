Ekonomi FED toplantısı ne zaman yapılacak? FED toplantısı kararı

FED toplantısı ne zaman yapılacak? FED toplantısı kararı

Ekonomi

FED toplantısı ne zaman yapılacak? FED toplantısı kararı

FED toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. En son Nisan ayında gerçekleşen toplantının arkasından yeni toplantı zamanı araştırılıyor. Peki FED toplantısı ne zaman yapılacak?

27 Mayıs 2021, Perşembe 11:18 Son Güncelleme:
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ABD Merkez Bankası FED toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Bu yıl 6 kez gerçekleşen toplantı öncesi faiz artırımı ile ilgili alınacak kararlar merak ediliyor. Peki, FED toplantısı ne zaman yapılacak?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK? 

FED toplantısının 27-28 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanıyor. FED toplantı tarihleri ise 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık olarak belirlendi.

27 Mayıs tarihinde yapılması beklenen toplantının saat 21.00'de sona ermesi ve kararların açıklanması tahmin ediliyor.

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