ABD Merkez Bankası FED toplantısı için geri sayım başladı. 2021 Aralık ve 2022 Ocak ayında yapılan son toplantıda faizlerin sabit bırakılması kararı alınmıştı. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD enflasyon verilerinin tarihi bir rekora imza atmasıyla faizlerin artırılacağı yönünde beklentiler oluşmuştu. FED’in faizi artırması halinde ise doların nasıl bir yön izleyeceği tüm dünya tarafından merak ediliyor…

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

ABD Merkez Bankası FED faiz toplantısı yılda 8 defa gerçekleşiyor. 2022 yılının ikinci toplantısı ise 15-16 Mart tarihlerinde yapılacak.

ABD MERKEZ BANKASI 2022 FED TOPLANTI TARİHLERİ

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

ŞUBAT AYI FED KARARI NE OLACAK?

2021 Aralık ve 2022 Ocak aylarında gerçekleşen FED toplantılarında alınan kararla faizler yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakmıştı. Diğer yandan FED’in faizleri 2022 yılı içerisinde 4 kez artıracağı yönünde tahminler yer alıyordu. ABD enflasyon verilerinin son 40 yılının zirvesine ulaşmasıyla faiz artırımının erken gerçekleşeceği yönünde beklentiler daha sık dile getirilmeye başlandı.

Goldman Sachs ekonomistleri Fed'in 2022 yılında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere 4 faiz artırımı yapacağı yönünde yorumda bulunmuştu. Enflasyona göre faiz artırım sayısının artabileceği belirtilirken, sıkılaştırıcı önlemlerin görüleceğini de duyurulmuştu.

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon da yaptığı tahminlerde ekonomiyi çok sarsmadan faiz artırımları yapılarak enflasyonun kontrol altına alınacağını belirtip "25'er baz puanlık 4 faiz artırımı çok küçük bir miktar" demişti. FED'in faiz artırım adımı mart ayında gelirse 2018 yılının aralık ayından beri ilk kez yaşanmış olacak.

FED FAİZİ ARTIRIRSA DOLAR NE OLUR?

FED’in faiz artırma ihtimali döviz ve kripto para piyasasında hareketliliğe yol açıyor. FED’in mart ayında faizi artırması durumunda doların güçleneceği tahmin ediliyor.