Fed'den faiz açıklaması: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle...
Fed Başkanı Jerome Powell'den faiz açıklaması geldi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yaptığını söyleyen Powell, 'Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum' dedi.
02 Mart 2022, Çarşamba 16:48 Son Güncelleme:
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ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, "Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu düşünüyorum. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ABD ekonomisi üzerinde yüksek belirsizlik oluşturuyor. Fed durumu yakından izliyor. Faiz artışı sürecinin başlamasından sonra bilançoyu düşürmeye başlayacağız. Tedarik bozulmaları, daha büyüdü ve beklenenden daha uzun sürecek." açıklamasında bulundu.
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