Federasyondan Klopp’a para cezası

Federasyondan yapılan açıklamada, ligde geçen hafta Everton ile oynadıkları derbi maçta kural ihlali yapan Alman teknik adama 8 bin sterlin para

cezası verildiği kaydedildi.

Klopp, 0-0 devam eden maçın 90 6. dakikasında Divock Origi’nin golü sonrası sahaya girerek sevincini kaleci Alisson Becker ile paylaşmıştı.

Deneyimli teknik adam, karşılaşmanın ardından hareketi için özür dilemişti.

İSTANBUL (AA)