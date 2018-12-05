Federasyondan Klopp’a para cezası

İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp’a para cezası verdi

05 Aralık 2018, Çarşamba 00:02
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Federasyondan Klopp’a para cezası

Federasyondan yapılan açıklamada, ligde geçen hafta Everton ile oynadıkları derbi maçta kural ihlali yapan Alman teknik adama 8 bin sterlin para

cezası verildiği kaydedildi. 

Klopp, 0-0 devam eden maçın 90 6. dakikasında Divock Origi’nin golü sonrası sahaya girerek sevincini kaleci Alisson Becker ile paylaşmıştı.

Deneyimli teknik adam, karşılaşmanın ardından hareketi için özür dilemişti.

İSTANBUL (AA)

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