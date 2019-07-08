Federer, Wimbledon’da çeyrek finalde

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen turnuvanın yedinci gününde korta çıkan tek erkeklerde dünya 3 numarası İsviçreli tenisçi Roger Federer, İtalyan rakibi Matteo Berrettini'yı 6-1, 6-2 ve 6-2’lik setlerle 3-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.

Wimbledon’da 8 şampiyonluğu bulunan İsviçreli tenisçi, çeyrek finalde Mikhali Kukushkin - Kei Nishikori karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

SERENA, DJOKOVIC VE NADAL DA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Ayrıca kadınlarda ABD'li Serena Williams, İspanyol Carla Suarez Navarro'yu 6-2 ve 6-2’lik setlerle 2-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.

Wimbledon’da 8 şampiyonluğu bulunan Serena Williams çeyrek finalde ABD’li Alison Riske ile karşılaşacak.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Rafael Nadal ise Portekizli Joao Sousa'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Dünya 2 numarası İspanyol Nadal, Portekizli raket Joao Sousa'yı 6-2, 6-2 ve 6-2’lik setlerle 3-0 yenerek tur atlayan taraf oldu. Oyuna başından ağırlığını koyan Nadal, karşılaşmayı 1 saat 45 dakikada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic ise Fransız Ugo Humber´i 6-3, 6-2 ve 6-3’lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

DHA