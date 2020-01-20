İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemin en ünlü film yapımcılarından biri olan İtalyan film yönetmeni Federico Fellini, kariyerinin başlarında Hollywood’un ve İtalya’daki filmlerin duygusal bir etki yaratmaya odaklı anlayışına bir tepki olarak Neorealist hareketi benimsemişti. Rüya, halüsinasyon gibi psikolojik görüntüleri kendi kendine özgü yöntemlerle sinemada anlattı. Sinemanın kelime dağarcığına büyük ölçüde katkıda bulundu. Fellini beş Oscar ve bir ömür boyu başarı ödülü kazandı. 20 Ocak Federico Fellini'nin 100. doğum günü tüm İtalya’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peki, Federico Fellini kimdir? İşte Federico Fellini’nin filmleri…

Federico Fellini kimdir?

İlkokul eğitimini, Rimini'de San Vicenzo rahibelerinden aldı. On yaşındayken evden kaçıp bir sirke girdi. 1938'de üniversiteye kaydını yaptırdı; fakat derslere devam etmek yerine mizah dergisi "420" ve resimli roman dergisi "Avventuroso" için çalışmaya başladı. 1939'da Roma'ya gitti ve karikatür sanatçısı olarak çalıştı. 1939-1940 yılları arasında radyo oyunları ve filmler için espriler yazdı. 1943'te oyuncu Giulietta Masina ile evlendi. Birçok filmde birlikte çalıştılar. 1944'te Roberto Rossellini ile birlikte "Roma, Città Apperta (Roma Açık Şehir)" filminin senaryosu üzerine çalıştı. 1946-1952 yılları arasında senaryo yazarı ve yönetmen yardımcısı olarak Rosselini, Alberto Lattuada ve Pietro Germi ile çalıştı. 1950'de ilk filmini Lattuada ile birlikte yönetti. Başarılı sinema kariyeri boyunca dört kez En iyi Yabancı Film Oscar'ını aldı. 1993'te meslek yaşamında gösterdiği başarı için özel bir Oscar'la onurlandırıldı. 31 Ekim 1993'te Roma'da kalp krizinden öldü.

Federico Fellini Filmleri

1950 - Luci del Varieta (Varyete Işıkları)

1952 - Lo Sceicco Bianco (Beyaz Şeyh)

1953 - I Vitelloni (Aylaklar)

1954 - La Strada (Sonsuz Sokaklar) (Yabancı Film Oscar'ı)

1955 - Il Bidone (Kalpazanlar Çetesi)

1957 - Le Notti di Cabiria (Cabiria'nın Geceleri) (Yabancı Film Oscar'ı)

1959 - La Dolce Vita (Tatlı Hayat) (Oscar)

1962 - Boccacio 70

1963 - 8½ (Sekiz Buçuk) (Yabancı Film ve Kostüm Oscar'ı)

1965 - Giulietta Degli Spiriti (Ruhların Giulietta'sı) (İlk renkli filmi)

1968 - Şeytanın Kurbanları (Histoires Extraordinaires) Louis Malle ve Roger Vadim'le birlikte.

1969 - Satyricon

1970 - I Clowns (Palyaçolar)

1972 - Roma, Açık Şehir

1973 - Amarcord (Yabancı Film Oscar'ı)

1976 - Il Casanova di Federico Fellini

1978 - Prova d'orchestra (Orkestra Provası)

1980 - La Città delle Donne (Kadınlar Şehri)

1984 - E la Nave Va (Ve Gemi Gidiyor)

1986 - Ginger e Fred (Ginger ve Fred)

1987 - Intervista (Görüşme)

1990 - La Voce della Luna (Ayın Sesi)