ABD Senatosunun Bankacılık Komitesinde düzenlenen oturuma katılan Quarles, gelecek döneme yönelik finansal düzenlemelere ilişkin soruları yanıtladı.

Randal Quarles, Fed'in finansal regülasyonları gözden geçirmeye devam ettiğini ve bu süreçte sadece mal varlığına bakılmadığını belirterek, "Regülasyonları mevcut duruma uygun hale getirirken, sermaye boyutu birçok faktörden sadece biri olmalı." dedi.

Mal varlığı 250 milyar doları aşan bankaların da Fed'in değerlendirme alanında olduğunu bildiren Quarles, söz konusu bankalara yönelik disponibilite oranının azaltılabileceğini dile getirdi.

Disponibilite oranı, bankaların mevduatlarına karşılık kasalarında bulundurmaları gereken nakit miktarını belirliyor.

'SİSTEMATİK ÖNEME SAHİP FİNANSAL KURULUŞLAR'

Fed, 2008 finansal krizinden sonra hayata geçen "Dodd-Frank Bankacılık Reformu" gereğince, mal varlığı 50 milyar doları aşan bankaları "sistematik öneme sahip finansal kuruluşlar" kategorisine almış ve ek zorunluluklar getirmişti.



