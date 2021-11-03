ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) kasım toplantısı sonuçlandı. Küresel piyasalar açısından toplantının en kritik gündem maddeleri, varlık alımı azaltımı (tapering) ile ilgili kesinti kararı çıkıp çıkmayacağı ve takvimin netleşmesi konularıydı.

FED’DEN KRİTİK KARAR GELDİ

Fed, varlık alımlarını kasım ayından itibaren yavaşlatmaya başlayacağını duyururken; varlık alım hızını aylık 15 milyar dolar azaltma kararı aldığını açıkladı.

Aralık ayında 60 milyar dolar tutarında hazine kağıdı ve 30 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alacak.

PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?

Fed’in kritik mesajları öncesi 1758 dolar seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini gören altının ons fiyatı, sınırlı aşağı hareket etti. Fed öncesi 1765 dolar seviyesinde bulunan Ons Altın, sonrasında 1761 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın saat 21.12 itibarıyla ise 1764 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Euro/dolar paritesi Fed öncesi 1,1583 seviyesinde bulunurken, sonrasında 1,1576 ile 1,1609 seviyeleri arasında dalgalandı.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise, yükselişe geçerek 1,60 seviyesine kadar yükseldi.

POWELL KASIM TOPLANTISINI İŞARET ETMİŞTİ

Fed Başkanı Powell, eylül ayında gerçekleşen toplantıda tapering’in zamanlamasıyla ilgili kasım ayı toplantısını işaret etmiş ve varlık alımlarının 2022 yılı ortasına kadar sonlandırılacağı açıklamasında bulunmuştu. Fed, Covid-19 pandemisinin başından bu yana her ay 120 milyar dolarlık tahvil alımı gerçekleştiriyordu.

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