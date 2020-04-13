73 yaşındaki ünlü şarkıcı Fedon'un kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuşan "Bu haberler art niyetli" diyerek sağlığının yerinde olduğunu belirtmişti.

"Zaman geçtikçe öldü haberlerinin altında art niyet aramaya başladım. Beni sevmeyenlerin çıkardığı haberler. Ölüm Allah'ın emri. Elbet öleceğim ama bana yakışan şekilde... Ben hastane odasında serumlar içinde ya da belediye otobüsünün çarpması sonucu ölmek istemiyorum. Ben aslan burcuyum. Ya motorla bir yere çarpıp öleyim, ya tekneyle yarış yaparken devrilsin... Bana yakışan ölüm budur. Hakkımda öldü haberleri çıkaranları mahkemeye vermeyeceğim. En güzel yargı Allah."

Fedon, evinin balkonundan konser verdi. Alt balkonunda da Fedon'u dinleyen komşularının olduğu görünürken Fedon'un keyfi hayli yerindeydi.







