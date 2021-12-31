Futbol Feghouli için sürpriz Başakşehir iddiası

Feghouli için sürpriz Başakşehir iddiası

Futbol

Feghouli için sürpriz Başakşehir iddiası

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, takımda kalmak istiyor. Ancak maliyeti sarı kırmızılıların belini büküyor. Feghouli'nin maaş yükünden kurtulmak isteyen Galatasaray'ın kapısını Başakşehir çaldı.

31 Aralık 2021, Cuma 11:40 Son Güncelleme:
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Milliyet Skorer'deki habere göre, Feghouli Medipol Başakşehir’le prensipte anlaştı. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray yarım sezon için ödeyeceği 1 milyon 925 bin euro ile beraber bonuslardan kurtulacak. İmzaların kısa sürede atılması bekleniyor.

Sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Tecrübeli futbolcu MLS ya da Çin’e gitmeyi planlıyor. Yolların ayrılması halinde Galatasaray, ikinci yarıda futbolcuya ödeyeceği 1 milyon euro kasada kalacak.

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