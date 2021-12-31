Feghouli için sürpriz Başakşehir iddiası

Milliyet Skorer'deki habere göre, Feghouli Medipol Başakşehir’le prensipte anlaştı. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray yarım sezon için ödeyeceği 1 milyon 925 bin euro ile beraber bonuslardan kurtulacak. İmzaların kısa sürede atılması bekleniyor.

Sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Tecrübeli futbolcu MLS ya da Çin’e gitmeyi planlıyor. Yolların ayrılması halinde Galatasaray, ikinci yarıda futbolcuya ödeyeceği 1 milyon euro kasada kalacak.