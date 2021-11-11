Futbol Feghouli kalmak istiyor! Galatasaray'ın tek şartı var
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Feghouli kalmak istiyor! Galatasaray'ın tek şartı var

Futbol

Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, takımda kalmak istediğini açıkladı. Yüksek yıllık ücretine rağmen uzun süredir bekleneni veremeyen Cezayirli oyuncunun kalmasının tek yolu var: Sıkı bir indirim.

11 Kasım 2021, Perşembe 09:52 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin sözleşmesi sene sonu bitiyor. Hakkında uzun süredir "gitti-gidecek" haberleri çıkan ve Fatih Terim tarafından haftalarca yedek bırakılan Feghouli, sözleşmesinin bitimine yakın yeniden form tutmaya başladı.

Yaklaşık 1 senedir verim alınamayan oyuncunun yeni kontrat alabilmek için "futbolu hatırladığı" tahmin ediliyor.

Milli takım kampında konuşan oyuncu, Galatasaray için "Burası benim evim" dedi. Feghouli, evim dediği Galatasaray'ın zor durumunda yaptığı ücret indirimi talebini ise reddetmişti.

"Burası benim evim"

"Burası benim evim"

Cezayir Milli Takım kampında açıklamalar yapan Feghouli, "İstanbul'da mutluyum. Haziran ayında sözleşmem bitiyor ve Galatasaray'da kalmak istiyorum, burası benim evim. Galatasaray'da şampiyonluklar kazandım ve Türkiye'de kendimi iyi hissediyorum" dedi.

Yarı yarıya indirim

Yarı yarıya indirim

Galatasaray'dan şu anda 3.8 milyon euro kazanan 31 yaşındaki oyuncu, yeni sözleşme imzalamak için çok daha az bir ücrete "evet" demeli.

Galatasaray, Feghouli'ye yeni kontratında 1.8 ila 2 milyon euro arasında bir ücret önerecek.

Terim kalmasını istiyor

Terim kalmasını istiyor

Fatih Terim'in de makul şartlar sağlanırsa kalmasını istediği tecrübeli oyuncu, 2017 yılından beri Galatasaray forması giyiyor.

Feghouli, 2017'de West Ham'dan 4.2 milyon euro'ya satın alınmıştı.

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