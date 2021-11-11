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Galatasaray'dan şu anda 3.8 milyon euro kazanan 31 yaşındaki oyuncu, yeni sözleşme imzalamak için çok daha az bir ücrete "evet" demeli.

Galatasaray, Feghouli'ye yeni kontratında 1.8 ila 2 milyon euro arasında bir ücret önerecek.