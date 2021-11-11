Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin sözleşmesi sene sonu bitiyor. Hakkında uzun süredir "gitti-gidecek" haberleri çıkan ve Fatih Terim tarafından haftalarca yedek bırakılan Feghouli, sözleşmesinin bitimine yakın yeniden form tutmaya başladı.
Yaklaşık 1 senedir verim alınamayan oyuncunun yeni kontrat alabilmek için "futbolu hatırladığı" tahmin ediliyor.
Milli takım kampında konuşan oyuncu, Galatasaray için "Burası benim evim" dedi. Feghouli, evim dediği Galatasaray'ın zor durumunda yaptığı ücret indirimi talebini ise reddetmişti.
"Burası benim evim"
Cezayir Milli Takım kampında açıklamalar yapan Feghouli, "İstanbul'da mutluyum. Haziran ayında sözleşmem bitiyor ve Galatasaray'da kalmak istiyorum, burası benim evim. Galatasaray'da şampiyonluklar kazandım ve Türkiye'de kendimi iyi hissediyorum" dedi.
Yarı yarıya indirim
Galatasaray'dan şu anda 3.8 milyon euro kazanan 31 yaşındaki oyuncu, yeni sözleşme imzalamak için çok daha az bir ücrete "evet" demeli.
Galatasaray, Feghouli'ye yeni kontratında 1.8 ila 2 milyon euro arasında bir ücret önerecek.
Terim kalmasını istiyor
Fatih Terim'in de makul şartlar sağlanırsa kalmasını istediği tecrübeli oyuncu, 2017 yılından beri Galatasaray forması giyiyor.
Feghouli, 2017'de West Ham'dan 4.2 milyon euro'ya satın alınmıştı.