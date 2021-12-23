Feghouli, Mostafa Mohamed ve Djaniny dev maçı kaçırabilir

2022 Afrika Uluslar Kupası bu sene 9 Ocak-6 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Galatasaray'da Feghouli ve Mostafa Mohamed; Trabzonspor'da ise Djaniny takımlarından davet aldı.

3 oyuncu grup maçları boyunca takımlarını yalnız bırakacak ve bu süreçte iki takım da 3'er maç oynayacak.

Cezayir, Mısır ve Yeşil Burun Adası'ndan herhangi birinin gruptan çıkması halinde ise oyuncular 23 Ocak'taki Galatasaray-Trabzonspor maçını da kaçıracak.

Turnuva takvimi şöyle: