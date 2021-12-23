Feghouli, Mostafa Mohamed ve Djaniny dev maçı kaçırabilir
Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarından davet alan üç oyuncu Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve Djaniny, Galatasaray - Trabzonspor maçını kaçırabilir. Galatasaray'da Cezayirli Feghouli ile Mısırlı Mostafa; Trabzonspor'da ise Yeşil Burun Adası vatandaşı olan Djaniny en az 3 maç takımlarını yalnız bırakacak.
23 Aralık 2021, Perşembe 11:36 Son Güncelleme:
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2022 Afrika Uluslar Kupası bu sene 9 Ocak-6 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Galatasaray'da Feghouli ve Mostafa Mohamed; Trabzonspor'da ise Djaniny takımlarından davet aldı.
3 oyuncu grup maçları boyunca takımlarını yalnız bırakacak ve bu süreçte iki takım da 3'er maç oynayacak.
Cezayir, Mısır ve Yeşil Burun Adası'ndan herhangi birinin gruptan çıkması halinde ise oyuncular 23 Ocak'taki Galatasaray-Trabzonspor maçını da kaçıracak.
Turnuva takvimi şöyle:
- Grup aşaması: 9-20 Ocak
- Son 16 turu: 23-26 Ocak
- Çeyrek final: 29-30 Ocak
- Yarı final: 2-3 Şubat
- Final: 6 Şubat