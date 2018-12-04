Babacan Holding kurucusu Fehmi Babacan, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün gece vefat eden Babacan'ın cenaze namazı Florya Basınköy Camisi'nde ikindi vaktinde kılındı.

Cenaze namazına merhum iş adamının yakınları ve sevenleri katılırken, oğulları İbrahim ve Mehmet Babacan cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Taziyelerin ardından Babacan’ın cenazesi, Küçük Halkalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Faaliyet gösterdiği inşaat, turizm, enerji ve lojistik sektörlerine çok sayıda proje kazandıran Fehmi Babacan, kurucusu olduğu Babacan Holding'in Onursal Başkanı olarak görev yapıyordu.

Bu haberi de okudular İş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

AA



