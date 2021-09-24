Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Fekeli karakteri ile ününe ün katmıştı. Canlandırdığı karakterin sevilen kişiliği üzerine bir de usta oyuncunun başarılı performansı, Fekeli’yi dizinin vazgeçilmez isimlerinden biri yaptı. Ancak Kerem Alışık’ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı veda notu sevenlerini üzdü. Peki, Fekeli ölüyor mu? Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova’dan neden ayrılıyor?

FEKELİ ÖLÜYOR MU?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin önemli isimlerinden Fekeli, diziye veda ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu ölerek veda edeceği dizideki sahnelerini tamamlayıp İstanbul’a dönüş yaptı.

KEREM ALIŞIK BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’DAN NEDEN AYRILIYOR?

Usta oyuncu Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden neden ayrıldığına yönelik bir açıklama yapmadı. Dizi ekibi 3 buçuk yıldır İstanbul-Adana arasında mekik dokuyan Kerem Alışık’a veda partisi düzenledi ve alkışlarla İstanbul’a yolcu etti.

Kerem Alışık 23 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelecek gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinden bir fotoğrafına şu yorumu yazdı:

“Ah be Çolpan Yıldızı, bu garip Fekeli’den mavisini ve rahmetini esirgemeyen tek şey senin kanat çırptığın gökyüzü oldu, biliyor musun? Fekeli’nin yüreği hep kanat açtı ama kavuşamadıktan sonra kanatlar bir şey bir işe yaramaz ki? Ne yapalım Çolpan Yıldızı… Biz sevmekle yükümlüyüz, her iki dünyada da kavuşmayı ancak Allah bilir… Akşam görüşmek üzere…”