Felak suresi okuyan kişilerin kazadan ve beladan korunacağı, kişilerin şeytanın şerrinden Allah'a sığınacağı bir sure olması ile de dikkat çekmektedir. Felak Suresi tüm bu faziletleri sebebi ile Müslümanların en sık okuduğu surelerden biridir. Bu sure Medine zamanında inen surelerden bir tanesidir. 5 ayetten oluşur. Felak, kelime anlamı olarak sabah aydınlığı anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (SAV), Felak Suresinin Allah'a sığınmak için okunması gereken en güzel dualardan biri olduğunu söylemiştir. Bu sebeple bu surenin Müslümanlar tarafından sürekli okunması gerekir.

FELAK SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,

Yarattığı şeylerin şerrinden,

Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

FELAK SURESİNİN FAZİLETİ

5 vakit namazdan sonra 3 kere okunan Felak suresi tüm belalardan korur. Felak suresi sizi çekemeyenlere karşı sizi korur. Allah Felak suresini sürekli okuyan kişiye kolay yoldan rızık verir. Sabah anlamına gelen Felak suresi yaratılanların şerrinden Allaha sığınmamızı sağlayan bir duadır. Felak koruyucu surelerdendir. Görünen veya görünmeyen her türlü kötülüklerden korur. Yatağa girerken okuyan kişiler kötü yaratılanların kötülüklerinden korur. Büyüklerden korunmak için 41 kere Felak okunabilir.

FELAK SURESİNİN TEFSİRİ

1. De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine

Felaket kelimenin tam anlamıyla "yarıp çıkarmak" anlamına gelir. Burada çoğunluğa göre "gecenin karanlığının bölünmesiyle gelen sabah saati" anlamına gelir. Nitekim Yüce Allah, "Gecenin karanlığını yıkıp sabahı uyandıran" Fâliku'l-isbâh sıfatını kullanır. Buna göre, Rabbu'l-felak "sabahın Rabbi" anlamına gelir ve sure, nuru yaratan Allah'a sığınmayı, karanlıklardan Allah'a sığınmayı emreder. Hafif ve zor durumlarda yardım bul. Her türlü kötülüklere karşı bu kadar büyük işler yapan, sınırsız güç ve büyüklük sahibi Allah'a sığınan kullar için bir korunma, güvenlik ve mutluluk vesilesidir. Onun şerrinden Allah'a sığınan kimseye gelince:

2. Yarattığı Şeylerin Şerrinden

Sûrede şerlerinden sığınan yaratıkları sayarken ilk defa çok genel bir ifade kullanılmıştır: "Yarattıkları her şeyin şerrinden." Zira Allah'tan başka bu ifadenin içeriğine uymayan hiçbir varlık yoktur. Bu ayetten sonra adı hiç anılmayanlardan da olsa, yine de ayrı ayrı sayılanlar da dahil olmak üzere tüm mahlukatın şerrinden Rabbimize sığınırız. Ancak kötülüklerinin boyutuna dikkat çekmek için bu genel ifadeden sonra özellikle üç şeye değinilmiş ve onların şerrinden Allah'a sığınmanın önemi vurgulanmıştır. Bahsedilen üç şeyden ilki şudur.

3. Karanlığı Çöküp Bastırdığında Bir Gecenin Şerrinden

Birçok kızgın gece var. Her şeyden önce, karanlık görünümü korkutucu ve göz korkutucudur. Gece, hayatın efendilerinin nedense hayatlarını uykudan aldıkları zamandır. Vahşi hayvanlar yuvalarından çıkar ve parazitler geceleri ortaya çıkar. Ardından hırsızlar, düşmanlar ve suçlular saldırır. Yangınlar çıkar. Geceleri cin ve şeytan denilen kötü ruhlar ortaya çıkar ve yayılır. Bu nedenle "Sabahın şerri akşamın şerrinden hayırlıdır" sözü dilimizde bir kıssa olmuştur. Bütün bu kötülüklerden kendimizi korumalıyız ve bunun için Allah'a sığınmalıyız.

4. O düğümlere Üfleyen Üfürükçülerin Şerrinden

Bunlar büyü ve büyü uygulayan insanlar. Bir erkek veya bir kadın olabilir. Ancak bu işlerin çoğunu kadınlar yaptığı için neffâsât kelimesi “üfleyen kadınlar” anlamında kullanılmaktadır. Ancak buradan da "ruhları, bireyleri, grupları havaya uçurmanın" anlamını anlamak da mümkündür. İpler bağlanıp bu düğümlere üflenerek büyüler yapılır. Büyüler insanları etkiler, psikolojilerini bozar, eşler arasındaki ilişkiyi bozan ve hatta eşlerin birbirinden ayrılmasına yol açabilen bir etkiye sahiptir. Bu nedenle İslam dini büyü yapılmasını yasaklamış ve bu zararlı insanların şerrinden ve yaptıklarından Allah'a sığınmayı emretmiştir.

5. Kıskandığında Hasetçinin Şerrinden

Kıskançlık, bir adamın erkek kardeşinin kutsamasıdır; kocasına, karısına, çocuklarına, malına, tanıdıklarına hasret ve onlardan kaçmalarını istemekte ve bunun için hilelere başvurmaktadır. Bu açıdan haset son derece tehlikeli ve yıkıcı bir duygudur. Kıskançlık, kişinin içinde kaldığı ve sözlere veya davranışlara yansımadığı sürece başkalarına zarar vermez. Ama kıskanç insanları yalnız bırakmaz, onu gece gündüz kemirir. Sözlere ve eylemlere yansımaya başlayınca kıskanılanları da incitiyor. Bunu belirtmek için ayette "kıskandığı zaman" ibaresi yer almaktadır.