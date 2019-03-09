Sanat camiasında, ‘Felaket tellalı’ lakabı ile bilinen ses sanatçısı Onur Akay, pop müziğin usta sanatçısı Sezen Aksu’nun stüdyoda çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Onur Akay paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

“Sezen Aksu, neden pop müziğin dev ismi? İşte ispatı… Sezen Aksu, 3 gün 3 gece çalışınca, stüdyodaki koltukta böyle uyuya kaldı. Koltukta uyurken sanki ben Minik Serçe'yim diyor."

" AŞKIN'IN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜNE İMZA ATACAK"

"Türkiye'nin en büyük starı ama müzik için stüdyoda yatıyor, stüdyoda kalkıyor. Bu arada Aksu, Aşkın Nur Yengi için çalıştı ve yorgun düştü ama kısa sürede Aşkın’ın muhteşem dönüşüne imza atacak.” ifadelerini kullandı.



