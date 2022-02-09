Felakete ramak kala! Korkunç kazada 9 kişi yaralandı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bulunan Kubbe Dağı geçidi mevkisinde meydana gelen olayda, kent merkezinden Pütürge ilçesine yolcu taşıyan Mehmet B. yönetimindeki minibüs, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen İsmail Ç.'nin kullandığı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiyeciler tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılırken, ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.