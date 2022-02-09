Türkiye Felakete ramak kala! Korkunç kazada 9 kişi yaralandı

Felakete ramak kala! Korkunç kazada 9 kişi yaralandı

Türkiye

Felakete ramak kala! Korkunç kazada 9 kişi yaralandı

Malatya'da kar yağışıyla kayganlaşan yolda, yolcu minibüsü ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 13:48 Son Güncelleme:
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde bulunan Kubbe Dağı geçidi mevkisinde meydana gelen olayda, kent merkezinden Pütürge ilçesine yolcu taşıyan Mehmet B. yönetimindeki minibüs, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen İsmail Ç.'nin kullandığı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiyeciler tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılırken, ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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