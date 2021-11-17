Türkiye Felaketin eşiğinden dönüldü! Öğrencileri taşıyan otobüs kamyona çarptı

Felaketin eşiğinden dönüldü! Öğrencileri taşıyan otobüs kamyona çarptı

Türkiye

Felaketin eşiğinden dönüldü! Öğrencileri taşıyan otobüs kamyona çarptı

Okul etkinliği için Bolu'ya giden lise öğrencilerini taşıyan otobüs, Bursa'da bir kamyona çarparak kaza yaptı. Kazada 24 öğrenci yaralanırken büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü.

17 Kasım 2021, Çarşamba 15:45 Son Güncelleme:
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Özel bir kolejin Muğla'nın Bodrum ilçesi ile İzmir'deki şubesinde eğitim gören 47 lise öğrencisi ile 4 öğretmen, Bolu'da bir etkinliğe katılmak için kiraladıkları otobüsle sabah saatlerinde yola çıktı.



24 ÖĞRENCİ YARALANDI

Osman Muslu (56) yönetimindeki yolcu otobüsü, saat 13.00 sıralarında Bursa’nın Orhangazi ilçesi Karsak Kavşağı'na geldiğinde aynı yöne giden Turan Koca'nın (45) kullandığı 81 AR 775 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada öğrencilerden 24’ü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan bazılarına kaza yerinde ayakta müdahale edilirken, diğerleri ise ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazayı haber alan Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı ve İlçe Emniyet Müdürü Nail Dalsar, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne gelerek, öğrencilerin durumu ile ilgili bilgi aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasan BOZBEY/DHA

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