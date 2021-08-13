Türkiye Felaketler art arda geliyor! Kastamonu'da büyük panik!

Felaketler art arda geliyor! Kastamonu'da büyük panik!

Türkiye

Felaketler art arda geliyor! Kastamonu'da büyük panik!

Kastamonu’nun Cide ilçesinde selin ardından denizde meydana gelen hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

13 Ağustos 2021, Cuma 21:23 Son Güncelleme:
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Kastamonu´da 11 Ağustos´ta etkili olan şiddetli yağmur ile birlikte meydana gelen sel; Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı felç etti. Cide’de selin izleri silinirken, bugün denizde hortum meydana geldi. Açıkta oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kısa süreli paniğe neden olan hortum, daha sonra etkisini kaybetti.

DHA

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