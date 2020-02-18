Felç geçiren adam sarhoş sanıp hücreye attılar

Kanada'nın Alberta eyaletinde polis, 2015'te felç geçiren 73 yaşındaki Alan Ruel'in sarhoş olduğunu zannederek hücreye attı. Normal şartlarda hücrede bulunan bir kişiyi 15 dakikada bir kontrol etmesi gereken memurlar, sağlık durumu giderek kötüleşen yaşlı adamı 12 saat boyunca hiç ziyaret etmedi, su bile vermedi. Ambulans yaklaşık 19 saatin sonunda arandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, adamın yerde yarı çıplak şekilde saatlerce kıvrandığı görülüyor. Nörologlar, gözaltına alındığında ufak bir felç geçiren adamın, saatlerce yalnız ve bakımsız kaldığı sürede giderek daha büyük bir felcin pençesine yakalandığını ifade ediyor. Yaşadıkları sonucu beyninde kalıcı hasar oluşan ve yürürken aksayan Ruel, polise 6 milyon Kanada doları tutarında tazminat davası açtı. 2008 yılında zatürre geçiren bir mahkum, polisin sarhoş zannederek hücreye atması üzerine hayatını kaybetmişti.

Bir içki dahi içmemişti

Mahkeme kayıtlarna göre Ruel, 2015'te yaşanan olayda, bir bara arkadaşına görmeye gitmişti. Bar çalışanları, Ruel'in arabasını yol kenarına park etmesinden, konuşurken dilinin sürçmesinden, söylediklerinin mantıksız olmasından, kıyafetlerini düzgün giyememesinden şüphelenmiş ve sarhoş zannederek bardan kovarak polis çağırmıştı. Ruel, polise sarhoş olmadığını söylemiş ve alkolölçere üflemeyi teklif etmişti. Teklifi reddeden polis, Ruel'in nefesinin alkol koktuğunu iddia etmişti. Ancak Ruel, bir kadeh dahi alkol tüketmemişti. İlerleyen kötü sağlık durumu nedeniyle Ruel şu an çalışamaz durumunda, eşi de yaşadığı finansal zorluklar nedeniyle terk etti. Kanada Polisi ise gözaltı süresi boyunca Ruel'in su içme talebinin reddedildiğini ve gözaltına alınmadan önce tıbbi müdahaleye ihtiyacı olduğunu inkar ediyor.