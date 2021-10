Felç geçiren ünlü oyuncu hayatını kaybetti

"The Secrets of Isis" dizisiyle üne kavuşan oyuncu Joanna Cameron felce bağlı komplikasyonlar nedeniyle 70 yaşında yaşamını yitirdi.

"The Secrets of Isis"te arkeolog Andrea Thomas karakterini canlandıran oyuncu, ilerleyen bölümlerde Mısır Tanrıçası'na dönüşüyor ve süper güçlerini insanlığı kurtarmak için kullanıyordu. Dizi CBS ekranlarında 1975 ile 1976 yılları arasında yayınlanmıştı.

TV'de ise Medical Center, The Name of The Game and Love ile American Style dizilerinde oynamıştı.