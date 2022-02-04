Felç hastaları için holistik tedaviler yaygınlaşıyor

Avrupa Kalp Dergisi’nde yayınlanan araştırmada her 11 felçten birinin trajik haberler gibi bir şeye öfke veya üzüntü ile güçlü tepki verilmesinden sonraki bir saat içinde meydana geldiği açıklandı. 32 ülkeden 13 bin 462 felç vakasının incelendiği araştırmada depresyon öyküsü olmayan ve düşük eğitim düzeyine sahip hastalarda riskin daha büyük olduğu gösterildi .

Bir diğer ilginç veri ise kahve demleme yöntemleri ve kalp hastalıkları arasındaki ilişkiyi araştıran bilimsel araştırmadan geliyor. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma kahve demleme yöntemleri ile kalp hastalığı ve felç gibi sağlık sorunları arasındaki bağlantıya dikkat çekiyor. Buna göre kahveninin demlenme yöntemi bu ciddi rahatsızlıklarda rol oynuyor! Çalışma süresinin sonunda yazarlar, filtrelenmemiş kahvenin filtrelenmiş kahveye kıyasla kalp hastalığı ve felç olasılığının artmasına neden olduğunu bulmuş. 20 yıllık araştırmanın sonuçların için bu habere göz atabilirsiniz:

Kahve demleme yöntemleri ile kalp hastalığı ve felç arasında ilişki bulundu!

Pıhtı ya da kanama gibi nedenlerle beyindeki kan akımı bozulduğunda meydana gelen işlev bozukluğu “inme” olarak tanımlanıyor. İnmeye en çok beyin damarlarındaki tıkanıklığın yol açtığını vurgulayan uzmanlar, özellikle kanama sonucu oluşan inmelerin pıhtı atmasına kıyasla daha tehlikeli olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar, inmeyi kolaylaştıran hipertansiyon, kolesterol, kan şekeri ve aşırı kiloların kontrol altında tutulmasını tavsiye ediyor.

FELÇ NASIL BELİRTİ VERİR?

Felç geçirmenin birçok belirtisi olmakla birlikte, bu belirtilerin başladığı süreye de son derece dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bazı tedavi yöntemeri inme (felç) başladıktan hemen sonra aksiyon alındığında en etkili şekilde sonuç veriyor.

Felç (inme) hastalık tablosu, giderek yaygınlaşan ve hastanın kısmen ya da tamamen fonksiyon kayıplarıyla sonuçlanan önemli bir hastalık durumu. En tipik şekli yüzün veya gövdenin bir yarısında görülen işlev ve duyu kayıpları, yürüyememe, el işi görememe, günlük kişisel ihtiyaçlarını karşılayamamak.

Hastalarda iilk belirti olarak konuşmakta ve başkalarının ne söylediğini anlamakta güçlük yaşanıyor. Hastada kafa karışıklığı oluyor, konuşmayı anlamakta zorluk çekiliyor.

Diğer belirti ise yüz, kol veya bacakta oluşan felçler. Uyuşma, kolda veya ayakta hızlı ve etkin uyuşmalar şeklinde ortaya çıkabiliyor.

Bir başka sorun ise görme problemleri. Ani şekilde bir veya iki gözde bulanıklık veya kararmış görme yaşanabilir ya da çift görülebiliyor.

Felçerde yoğun şekilde baş ağrısı, kusma, baş dönmesi veya bilinç sorunu eşlik edebiliyor; ani şiddetli baş ağrısı, felç geçirdiğinizi gösterebiliyor..

Felçlerin genellikle ya beyin kanaması (hipertansiyona bağlı) olabildiğini veya beyin damar tıkanıklıklarına (iskemiye bağlı) gerçekleşebildiğini belirten Tamamlayıcı Tıp Hekimi ve Holistik Tıp Uzmanı Dr. Dinçer Erdinç felç hastalarının tedavisinde tamamlayıcı terapilerin önemi hakkında bilgi verdi.

Dr. Erdinç'in verdiği bilgilere göre felç hastasının tedavisinde tamamlayıcı terapilerin (eski adıyla alternatif terapilerin) başarısı 2017 yılında yapılan ve “Interntional Journal of Molecular Sciences” bilim dergisinde yayınlanan bir araştırmada ortaya konmuş durumda. Araştırma sonuçlarına göre kafaya uygulanan YNSA isimli özel bir iğneleme yöntemi bazı işlev bozukluklarını, his kayıplarını ve spastisiyeyi (kasılmaları) iyileştirici etkileri gözlemlenmiş.

Yine 2012 yılında yapılan ve “The Journal of Alternative ABD Complementary Medicine” bilim dergisindeki araştırmada, kişiye özgü herbal (bitkisel) fitoterapi ile meridyen masaj terapinin kombine olarak uygulanmasının, felçli hastalarda günlük aktiviteleri iyileştirici etkide kaybedilmiş işlevlerin geri kazanılmasına yardımcı olduğunu gösterilmiş.

Özellikle son 15 yılda felçli hastalar üzerindeki tamamlayıcı holistik terapi kombinasyonlarının, hastaya özgü yapıldığında yüz güldürücü sonuçlar elde edilebildiğini belirten Dr. Erdinç, bu tedavi yaklaşımının artık ülkemizde de TC Sağlık Bakanlığı yetkili, eğitimli ve deneyimli uzman hekimler tarafından başarıyla uygulandığını belirtti.





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