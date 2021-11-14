Felci iyileştiren mucize jel!

ABD’nin Northwestern Üniversitesi’nde geliştirilen bir jel, felçli insanların umudu olabilir. Deneyler fareler üzerinde yüzde 100 sonuç verdi. Buna göre uzmanlar, nonoliflerden oluşan bir ilaç geliştirdi. Jel kıvamındaki bu ilaç, omuriliğin hasar almasını izleyen 24 saat içinde enjekte edildi. Fareler, dört hafta sonra eskisi gibi yürümeye başladı. Ekip lideri Profesör Samuel Stupp, insanlar üzerinde de deneylere başlamak için başvuracaklarını açıkladı.

NANOLİF MÜHENDİSLİĞİ

Jel, hasarlı dokuları sararak sinir hücrelerinin onarılmasını sağlıyor. Daha sonra kan dolaşımı ve elektrik sinyalleri iletimini yeniden başlatıyor. Jelin içindeki nanoliflerin her biri, bir saç telinden 10 bin kat daha ince. Bu lifler, sinyalleri ileten yüz binlerce biyoaktif molekülden oluşuyor. Jel, sorunlu dokuları hedef alıyor. Görevi, dokuyu çevreleyen doğal molekül ağını taklit etmek. Bu tedaviye, nanolif mühendisliği de deniyor.

FELCİ İYİLEŞTİREN FORMÜL

1- Omuriliğe jel enjekte ediliyor.

2- Jeldeki moleküller, hücrelerle etkileşime geçiyor.

3- Hasarlı sinir lifleri canlanmaya başlıyor.

4- Yara iyileşiyor.

5- Beyinle elektrik sinyali iletişimi yeniden başlıyor.

6- Kan dolaşımı başlıyor.

7- Sinir hücreleri üretimi artıyor.