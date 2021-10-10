Felipe Melo Galatasaray'a dönebilir! Fatih Terim'in talebi...
Galatasaray'dan 6 yıl önce ayrılan Felipe Melo, hala Palmeiras'ta aktif olarak futbol oynuyor. Melo, hem taraftarın hem de Fatih Terim'in çok sevdiği ve güvendiği bir isim. Brezilyalı oyuncu yıllar sonra Türkiye'ye dönebilir. Terim, Melo'nun emekli olması halinde yardımcısı olarak alınmasını talep etti.
10 Ekim 2021, Pazar 10:58 Son Güncelleme:
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Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, Galatasaray'da başarılarıyla taraftarların gönlünde taht kuran Felipe Melo'ya geri dönüş kapısı açık. Ancak Fatih Terim, Brezilyalı yıldızı futbolcu olarak değil yardımcı antrenör olarak takımda görmek istiyor. 38 yaşındaki yıldızın, sarı-kırmızılılardan 6 yıl önce ayrılmasına rağmen her fırsatta destekte bulunması ve kulüple bağını koparmaması bu birlikteliğin yeniden yaşanmasına yardımcı olacak.