Felipe Melo'nun menajer arkadaşı Florya'ya geldi!
Galatasaray'la adı anılan Felipe Melo'da heyecan yaratan bir gelişme yaşandı. Melo'nun aynı zamanda menajer olan İtalyan arkadaşı Leo Cornacini bugün Florya'ya geldi. Ziyaretin sebebi merak ediliyor.
21 Ekim 2021, Perşembe 12:31 Son Güncelleme:
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Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberinde, Melo'nun İtalyan arkadaşı Leo Cornacini bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldiği bildirildi. Cornacini aynı zamanda menajerlik yapıyor
Önceki gün Melo'nun Galatasaray'a 1.5 yıl dönebileceği ve jübilesini sarı kırmızılı formayla yapmak istediği iddia edilmişti.
Hemen ardından bu ziyaretin gerçekleşmesi heyecan yarattı. İtalyan menajer konuyla alakalı açıklama yapmaktan kaçındı.
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