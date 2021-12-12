38 yaşındaki Felipe Melo'nun emekli olmaya niyeti yok. Palmeiras ile önemli başarılara imza atan ve kaptanlığa da yükselen Melo, geçtiğimiz sezon ilerleyen yaşına rağmen tam 44 maçta 2 bin 954 dakika süre almıştı.

Libertadores kupasını iki kez üst üste kazanan Palmeiras'ın kaptanı olan Melo, yeni sözleşme teklifi gelmeyince serbest kaldı.

Adı eski kulübü Galatasaray'la da anılan Melo, Fluminense'ye transfer oldu.

Melo'nun transferini pazartesi günü açıklamak istediklerini dile getiren Fluminense Başkanı, "Felipe Melo ile prensipte anlaşma sağladık. Transferi pazartesi günü resmen açıklamak gibi bir niyetimiz var" ifadelerini kullandı.



