Tadına doyamayacağınız fellah köftesi tarifi, evde yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, fellah köftesi nasıl yapılır? Yapması kolay, yemesi lezzetli fellah köftesi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

FELLAH KÖFTESİ TARİFİ

Fellah köftesi malzemeler

Köfte için

2 su bardağı ince bulgur

2 su bardağı sıcak su

1 soğan

1 su bardağı irmik

1 yumurta

1 yemek kaşığı domates salçası

3~4 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Kimyon

Yarım çay bardağı su

Sosu için

2 diş sarımsak

1 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

1 demet maydanoz

Üzeri için

Yarım su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

FELLAH KÖFTESİ YAPILIŞI

İnce bulguru bir kaseye alın. Üzerine sıcak su ilave ederek 4 dakika kadar demlenmeye bırakın. O esnada soğanları rendeleyin.

Şişen bulgura rendelediğiniz soğan ve kalan malzemeleri ilave edin. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun.

Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın. Köftelerin ortasına parmağınızla bastırıp düğme şekli verin ve un serpilmiş bir tepsiye yayın.

Sosunu hazırlamak için ezdiğiniz sarımsakları ve salçaları zeytinyağında kavurun. Salçaların kokusu çıkınca ocaktan alıp ince kıydığınız maydanozun yarısını ilave edin ve karıştırın.

Sosu geniş bir kaba alın. Köfteleri tuzlu kaynar suda haşlayın. Köfteler suyun üzerine çıkmaya başlayınca bir kevgir yardımıyla süzün ve sosun olduğu kaba alın.

Tüm köftelerin sosa bulanması için karıştırın ve soslu köfteleri bir servis tabağına alın. Üzerine ezdiğiniz sarımsakla beraber hafif çırptığınız yoğurdu gezdirin.



