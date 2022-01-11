Fellah köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta fellah köfte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Kanal D'nin en çok altın veren ve en çok izlenen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler haftanın ikinci gününde fellah köftesi tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise fellah köftesi tarifi araştırmaya başladı. Peki, fellah köftesi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız fellah köftesi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
11 Ocak 2022, Salı 13:31 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız fellah köftesi tarifi, evde yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, fellah köftesi nasıl yapılır? Yapması kolay, yemesi lezzetli fellah köftesi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
FELLAH KÖFTESİ TARİFİ
Fellah köftesi malzemeler
Köfte için
- 2 su bardağı ince bulgur
- 2 su bardağı sıcak su
- 1 soğan
- 1 su bardağı irmik
- 1 yumurta
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 3~4 yemek kaşığı un
- Tuz
- Karabiber
- Kimyon
- Yarım çay bardağı su
Sosu için
- 2 diş sarımsak
- 1 su bardağı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Tuz
- Karabiber
- 1 demet maydanoz
Üzeri için
- Yarım su bardağı süzme yoğurt
- 2 diş sarımsak
- İnce bulguru bir kaseye alın. Üzerine sıcak su ilave ederek 4 dakika kadar demlenmeye bırakın. O esnada soğanları rendeleyin.
- Şişen bulgura rendelediğiniz soğan ve kalan malzemeleri ilave edin. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun.
- Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın. Köftelerin ortasına parmağınızla bastırıp düğme şekli verin ve un serpilmiş bir tepsiye yayın.
- Sosunu hazırlamak için ezdiğiniz sarımsakları ve salçaları zeytinyağında kavurun. Salçaların kokusu çıkınca ocaktan alıp ince kıydığınız maydanozun yarısını ilave edin ve karıştırın.
- Sosu geniş bir kaba alın. Köfteleri tuzlu kaynar suda haşlayın. Köfteler suyun üzerine çıkmaya başlayınca bir kevgir yardımıyla süzün ve sosun olduğu kaba alın.
- Tüm köftelerin sosa bulanması için karıştırın ve soslu köfteleri bir servis tabağına alın. Üzerine ezdiğiniz sarımsakla beraber hafif çırptığınız yoğurdu gezdirin.