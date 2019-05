Fendi Casa Türkiye’nin en şık evi için geldi

Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Luxury Living Group Finans ve Ekonomi Direktörü Mr. Daniele Vignatelli, Luxury Living Group ve Fendi Casa Tasarım Grubu Başkanı Andrea Boschetti ve Luxury Living Engineering CEO’su Michele Galli ev sahipliğinde Büyükyalı İstanbul’da gerçekleşen “İyi Yaşam” temalı gece, aralarında; Abdurrahim Albayrak, Ali Kibar, Arzu Özel, Aslı Ekşioğlu, Ayşe Kucuroğlu, Begüm Özer, Berrin Yoleri, Burcu-Emre Ziyal, Burcu Erçil, Burcu Şendir, Carlos Kameni, Demet Şener, Emek Külür, Erhan Çelik, Esra Ertüre, Dilek-Serdar Türker, Duru Karabacak, Fatih-Onur Kıral, Fatih Ürek, Kenan Erçetingöz, Gökhan-Derya-Yalçın Ayaydın, Irmak Atuk, Işıl Reçber, İlkem Öztürk, İsmet Alpagut, İpek-Berk Köse, İvana Sert, Mahmut Ziylan, Mehmet Ziylan, Melih Turan, Nilüfer Bulut, Nida Boztürk, Nuray Fenercioğlu, Nuri Çolakoğlu, Oktay Kaynarca, Orhan Gencebay, Ömer-Begüm Ballı, Özlem Zehebi, Özlem Cankurtaran, Petek Ertüre, Sema Çelebi, Sema-Arzu Maliki, Şule-Özalp Argüder, Türkan Gürsel, Uğurkan Erez, Vincent Janssen, Volkan Demirel, Yelda İpekli, Yeliz Yeşilmen, Zeynep Germen.gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleşti.



Fendi Casa tasarımcılarının hazırladığı ve ilk kez görücüye çıkan ikonik dekorasyon konseptleri, davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Her anında İtalyan zarafetinin deneyimlendiği bu muhteşem gecenin girişinde, davetliler Deniz Kızı Trio müzik dinletisi ile karşılandı. Mahmut Orhan'ın DJ kabinine geçtiği “İyi Yaşam” temalı gecede, Zeynep Doruk sesiyle geceyi unutulmaz kıldı. Elektro keman sanatçısı Giselle Tavilson ise gece boyunca gerçekleştirdiği muhteşem performansıyla herkesi büyüledi.



Lüksün ancak hayata değer katması, insanları mutlu etmesi ve yaşamı kolaylaştırmasıyla gerçek lüks olacağına inanan Büyükyalı, bu işbirliğiyle “iyi yaşam”a lüksün imzasını atıyor.



Büyükyalı, dünyanın en heyecan verici şehrinde, Marmara Denizi’nin kıyısında, İstanbul’dan ilham alarak tasarlanmış bir deniz semti diyen Luxury Living Group Yönetim Kurulu Üyesi Daniele Vignatelli sözlerine şöyle devam etti: “‘Büyükyalı’nın bizi en çok etkileyen yanlarından biri, kendine has bir hikayesi olması. İyi yaşamı sahiplenen, insanların hayatlarına konfor ve keyif katmayı amaçlayan bir bakış açısı var. Bu bakış açısıyla Büyükyalı projesinin kalitesi, “iyi yaşam” felsefesi ve yenilikçi tasarıma verdikleri önem markamızla örtüştü. Büyükyalı projesi de bizim gibi lüksün ancak hayata değer katması, insanları mutlu etmesi ve yaşamı kolaylaştırmasıyla gerçek lüks olacağına inanıyor. Büyükyalı, Fendi Casa kalitesi ile mükemmel uyum sağlayabilecek bir proje olduğu için bu işbirliğine girmeye karar verdik.”



Yeni bir koleksiyonu yaratırken asıl amacımız ‘Made in Italy’ ruhunu yansıtabilmektir diyen LLG Tasarım Grubu Başkanı ve Fendi Casa Tasarım Grubu Başkanı Andrea Boschetti ise ‘Made in Italy’nin anlamı, kullanılan materyale karşı saygı duymayı, yenilikle gelenek arasında mükemmel dengeyi yakalamayı ve ayrıcalığın, konforun ve güzelliğin lüksle kombinlenmesini güçlü bir kesinlikle anlatabilmektir” dedi ve şöyle devam etti: “Bu işbirliği ile Fendi Casa’nın tasarımları ve tarzı ilk kez Türkiye’deki bir gayrimenkul projesine dâhil oluyor. İşbirliğimiz kapsamında, Büyükyalı’daki bir bloğun tüm ortak alanlarında ve daire tasarımlarında Fendi Casa imzası olacak. Büyükyalı sakinleri, tüm daire tipleri için özel olarak hazırlanan ve mobilyadan aksesuara, halıdan perdeye kadar Fendi çizgisini taşıyan Fendi Casa paketlerini satın alabilecek. Buna ek olarak, Büyükyalı’da Fendi Casa ürünlerinin sergilendiği özel bir Fendi köşesi ve ayrıca Fendi Casa tarafından tasarlanmış bir örnek daire hazırlanacak. Büyükyalı’dan ev alan herkes, Fendi dekoratörlerinden evine yönelik özel dekorasyon tavsiyesi alabilecek.