Fenerbahçe Spor Kulübü, 4 Nisan tarihinde başlattığı "Fener Ol" kampanyasında sona gelindi. Peki, Fener Ol Kampanyası ne zaman bitiyor? WinWin kampanyası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fener Ol WinWin kampanyasının detayları…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç UEFA’nın mali kriterlerini karşılamak için başlatılan WinWin kampanyasının 16 Haziran’da biteceğini açıkladı.

Buna göre WinWin 14-15-16 Haziran 2019 tarihlerinde üç gün üst üste yapılacak. 14 Haziran’da Fenerbahçeli sanatçılar ve ünlü isimler Star TV’de buluşacak. 15 Haziran’da ‘Yüklen” sloganıyla TV8’de ve 16 Haziran’da da FB TV’deki canlı yayınla kapanış yapılacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Fenerbahçe Dergisi’ndeki yazısı şöyle:

“Mayıs ayı ortalarında TV8 ve FBTV ortak yayınında gerçekleştirdiğimiz WinWin programının 28 Mayıs tarihinde Star TV’de gerçekleştireceğimiz ikinci adımını, değerli büyüğümüz, başkanımız Metin Aşık’ın vefatı nedeniyle ertelemiştik.

Yapılan yeni planlama doğrultusunda WinWin 14-15-16 Haziran 2019 tarihlerinde üç gün üst üste hayata geçirilecek. 14 Haziran’da Fenerbahçeli sanatçılar, ünlü isimler ve sporcularımızın da katılımlarıyla Star TV’de, 15 Haziran’da, tribünde taraftarlarımızın Fenerbahçe’ye destek olmak için birbirine seslendiği “Yüklen” sloganıyla TV8’de ve 16 Haziran’da da yine “Yüklen” diyerek Fenerbahçe’ye en büyük desteği sağlamak için FBTV’deki canlı yayınla kapanışı yapacağız.

WinWin’in bu son gününde, birbirinden değerli ödüllere ek olarak manevi anlamda çok kıymetli pek çok özel hediye de yapılacak çekilişle sahiplerini bulacak, taraftarlarımızla buluşacak.”



