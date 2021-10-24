Dünya Fener Rum Patriği Bartholomeos ABD'de hastaneye kaldırıldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos ABD'de hastaneye kaldırıldı

Dünya

Fener Rum Patriği Bartholomeos ABD'de hastaneye kaldırıldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ABD ziyareti kapsamında bulunduğu Washington DC’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

24 Ekim 2021, Pazar 20:31 Son Güncelleme:
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Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğu'nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bartholomeos’un uzun uçak yolculuğu ve yoğun programı nedeniyle kendisini iyi hissetmediği ve doktorların tavsiyesiyle George Washington Üniversitesi Hastanesi'nde müşahede altına alındığı belirtildi.

ABD’ye 23 Ekim’de gelen Bartholomeos’un 12 gün sürecek ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Hasan Mercan ve Yunanistan’ın ABD Büyükelçisi Alexandra Papadopoulou ile bir araya gelmesi planlanıyordu.

AA

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