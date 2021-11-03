Dünya Fener Rum Patriği Bartholomeos New York'ta hastaneye kaldırıldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos New York'ta hastaneye kaldırıldı

Dünya

Fener Rum Patriği Bartholomeos New York'ta hastaneye kaldırıldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD ziyareti kapsamında bulunduğu New York'ta hastaneye kaldırıldı.

03 Kasım 2021, Çarşamba 19:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğu'ndan yapılan açıklamada, Bartholomeos'un, sağlık kontrolünün ve doktorlarla yapılan görüşmelerin ardından Manhattan'daki Mount Sinai Hastanesi'ne kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, Bartholomeos'a anjiyo yapılacağı ve sonrasında stent takılıp takılmayacağının değerlendirileceği ifade edildi.

ABD’ye 23 Ekim’de gelen Bartholomeos, Washington ziyareti sırasında da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İYİ Parti senaryoları
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Kayıp hayvanınızı bulma rehberi
Murat Gülderen
Murat Çelik
Karantina günlükleri
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika! Rusya'da uçak radardan kayboldu ve düştü: Can kayıpları var