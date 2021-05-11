Fenerbahçe 1 - Sivasspor 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Fenerbahçe, evinde büyük bir fırsatı kaçırarak sahadan 2- 1 mağlup ayrıldı.
11 Mayıs 2021, Salı 21:20 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe: 1
Sivasspor: 2
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1 Kayade ve 48'de Hakan Arslan kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 90+3. dakikada Papiss Cisse'den geldi.
19. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Kayode'nin, ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, yan direğe çarparak auta gitti.
26. dakikada Valencia'nın uzak mesafeden kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta top, az farkla üstten dışarı çıktı.
27. dakikada Mesut Özil'in etkili ortasına hareketlenen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Pozisyonun devamında Sivasspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
30. dakikada sağdan Sosa'nın ceza yayına çıkardığı topa gelişine Pelkas'ın yerden vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahale ettiği top kornere çıktı.
32. dakikada sağdan Ahmet Oğuz'un ortasına arka direkte kaleci Harun Tekin müdahale etti. Harun'un uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içinde Gradel'in önünde kaldı. Harun'la karşı karşıya kalan Gradel'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta gitti.
45. dakikada sol taraftan Caner Erkin'in kullandığı köşe atışında ön direkte yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
45 1. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Fajr'ın vuruşunda, arka direkte Kayode'ye çarpan top filelerle buluştu: 0-1
İlk yarı, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İLK 11'LER:
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Tisserand, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia.,
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Ninga, Gradel, Kayode.