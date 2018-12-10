Fenerbahçe 17. sıraya düştü

Ligde 15. haftanın son maçlarında, lider Medipol Başakşehir, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0, teknik direktör değişikliğine giden Kayserispor da Hikmet Karaman ile çıktığı ilk müsabakada lig ikincisi Kasımpaşa'yı rakip sahada 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Medipol Başakşehir, 33 puana yükselerek, ikinci Kasımpaşa ve averajla üçüncü sırada bulunan Antalyaspor'la puan farkını 7'ye çıkardı.

Haftayı birer puanla kapatarak 25 puana çıkan Beşiktaş ile Galatasaray ise zirvenin 8 puan gerisine düştü.

FENERBAHÇE 17.SIRADA

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı bir dönemden geçen Fenerbahçe, 15. haftayı küme düşme hattında tamamladı.

Deplasmanda Akhisarspor'a konuk olan sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 3-0 kaybetti. Bu sonuçla 14 puanda kalan Fenerbahçe, averajla Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un arkasında 16. sıraya geriledi.

Sarı-lacivertliler, 12 puanı bulunan Kayserispor'un Kasımpaşa'yı yenerek 15 puana çıkmasıyla bir basamak daha inerek haftayı 17. sırada ve düşme hattında bitirdi.

SÜPER LİG'DEKİ PUAN DURUMU

BAŞAKŞEHİR ARAYI AÇTI

Başakşehir ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlar arasında oluşan puan farkı:

Beşiktaş: 8 puan

Trabzonspor: 8 puan

Galatasaray: 8 puan

Bursaspor: 14 puan

Fenerbahçe: 19 puan