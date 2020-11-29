Fenerbahçe: 3 Beşiktaş: 4 (Maç özeti)

Fenerbahçe 3- Beşiktaş 4

97.dk: Ozan Tufan penaltı atışını gole çevirdi!

90.dk: Maçın sonuna en az 6 dakika uzatma ilave edildi.

Fenerbahçe 2- Beşiktaş 4

88.dk: N'Koudou'nun sağ kanattan uzak direğe yerden ortaladığı topa vuruşunu yapan N'Sakala ağları havalandırdı!

80.dk: İki takım oyuncuları da yorgunluk belirtileri gösteriyorlar.

Fenerbahçe 2- Beşiktaş 3

68.dk: Sağ kanattan yapılan ortaya önce Ademi kafayı vurdu, seken topu tamamlayan Ozan Tufan ise ağları havalandırdı!

63.dk: Fenerbahçe'de Filip Novak'ın yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna girdi.

Fenerbahçe 1 - Beşiktaş 3

54.dk: Necip Uysal böylece Süper Lig'de tam beş sezon sonra gol sevinci yaşadı.

53.dk :Necip, Gökhan'ın üzerinden kafayı vurdu ve ağları havalandırdı!

39. dakikada Aboubakar’ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top sol kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

Fenerbahçe 1 - Beşiktaş 2

34. dakikada Sosa’nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Tisserand’ın penaltı noktası üzerindeki vuruşunda arka direğe yönelen topu Cisse ayağıyla tamamlayarak farkı 1’e indiren golü attı. 1-2

Fenerbahçe 0 - Beşiktaş 2

20. dakikada Ghezzal’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Aboubakar’ın altıpasta müsait pozisyondaki kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-2

Fenerbahçe 0 - Beşiktaş 1

4. dakikada ceza sahası dışında Larin’in pasında topla buluşan Aboubakar’ın ceza alanına girerek sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

2. dakikada Pelkas’ın pasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Pelkas’ın vuruşu savunmada Roiser’den döndü. Dönen topta Pelkas’ın şutu üstten auta gitti.

Maçın ilk 11'leri:

Fenerbahçe: Altay; Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Novak; Sosa, Gustavo, Ozan; Pelkas, Perotti, Cisse.

Beşiktaş: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar





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