Futbol Fenerbahçe, 3 Haziran'a kadar Riva'da

Fenerbahçe, 3 Haziran'a kadar Riva'da

Futbol

Fenerbahçe, 3 Haziran'a kadar Riva'da

Fenerbahçe, Riva'da sürdürdüğü kampının 3 Haziran'da tamamlanacağını açıkladı. Sarı-lacivertli kafile, pazartesi günü ise Riva'da corona virüs testine girecek.

29 Mayıs 2020, Cuma 12:13 Son Güncelleme:
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Sezonun kalan 8 haftalık kısmı için TFF’nin Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 3 Haziran'a kadar burada çalışmalarını yapacaklarını açıkladı. Riva'daki kampta 1 Haziran Pazartesi günü A takım oyuncuları, teknik ve idari kadrolarına corona virüs testi yapılacak olan sarı-lacivertliler, 4-5 Haziran'da ise izin yapacak.

6 Haziran'da Samandıra'da antikor testine tabi tutulacak olan Fenerbahçe kafilesi, test sonuçlarına göre 12 Haziran'da başlayacak lig hazırlıklarını Samandıra'da gerçekleştirecek.

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