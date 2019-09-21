Fenerbahçe 3 puan peşinde
Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında Ankaragücü’nü konuk ediyor
İlk Yarı | Fenerbahçe 1-1 Ankaragücü
19.dk- GOL! Fenerbahçe 1-1 Ankaragücü (Zanka 19)
16.dk- GOL |Fenerbahçe 0-1 Ankaragücü (Dever Orgill 16)
1.dk: VE MAÇ BAŞLADI! HER İKİ TAKIMA DA BAŞARILAR
İŞTE İLK 11'LER:
Fenerbahçe:
Altay Bayındır - Nabil Dirar - Adil Rami - Mathias Zanka - Deniz Türüç - Max Kruse - Tolga Ciğerci - Ozan Tufan - Garry Rodrigues - Luiz Gustavo - Vedat Muriqi
Ankaragücü:
Korcan Çelikay - Tiago Pinto - Ante Kulusic - Michal Pazdan - Cebrail Karayel - Hector Canteros - Sedat Ağçay - Wilfred Moke - Ricardo Faty - İlhan Parlak - Dever Orgill