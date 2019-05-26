Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig heyecanı sona eriyor. Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u 3-1'lik skorla yendi

Fenerbahçe: 3 Antalyaspor: 1

90+1. DK: GOL! Fenerbahçe 3. golü Moses ile buluyor.

80.DK: Fenerbahçe taraftarı 68. dakikada oyuna giren Mehmet Topal'u yuhaladı. Topal, kenara "beni değiştirin" işareti yapıyor ve taraftarları alkışlıyor.

Fenerbahçe: 2 Antalyaspor: 1

69.DK: GOL! Eljif Elmas ile Fenerbahçe yeniden üstünlüğü yakalıyor.

60.DK: Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza alanı dışında topu alan İsmail önünü boşaltıp sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Yerden seken topu kaleci Ferhat kornere çeldi.

İlk yarı sona erdi.

Fenerbahçe: 1 Antalyaspor: 1

33.DK: GOL! Mevlüt Erdinç ile durum eşitleniyor.

29.DK: Antalyaspor'da Doğukan Sinik, hızla ceza alanına doğru kat eden Moses'a arkadan yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.

21.DK: Fenerbahçe'nin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta herkes orta beklerken Mehmet Ekici'nin vuruşunda top doğrudan kaleye yöneldi. Kaleci Ferhat son anda topu kornere çeldi.

Fenerbahçe: 1 Antalyaspor: 0

13.DK: GOL! Zajc ile Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor!

1.DK: Maç başladı

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, Isla, Serdar, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Dirar, Moses, Miha Zajc

Antalyaspor'un 11'i: Ferhat, Nazım, Bahadır, Diego, Tarık, Chico, Serdar, Amilton, Harun, Doğukan, Mevlüt



