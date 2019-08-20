Fenerbahçe 3 transfer daha yapacak

Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir’in kaybettiği, Trabzonspor’un berabere kaldığı ligin ilk haftasında Fenerbahçe müthiş bir başlangıç yaptı. Ligin yeni takımlarından Gazişehir’i ilk yarıda dağıtan Sarı-Lacivertliler’de oynanan iyi futbol ise yönetimi kesinlikle rehavete sokmayacak. Daha önce planlandığı gibi stoper, sol bek ve orta sahaya mutlaka birer takviye yapılacak. Kısacası dün tam not alan yeni Fenerbahçe’nin ilk 11’ne 3 isim daha eklenecek. Hiç şüphe yok ki bu transferlerin ardından Sarı-Lacivertler çok güçlenecek.

2 EYLÜL'E KADAR...

Başkan Ali Koç'un daha önce söylediği gibi 2 Eylül'e kadar görüşmeleri yürütecek olan Fenerbahçe yönetimi gündemdeki oyuncuları en uygun şartlarda takıma kazandırmak istiyor. Sol bekte Kolarov'dan vazgeçmeyen Sarı Lacivertliler'in stoperdeki önceliklerinden biri Manchester United forması giyen Rojo. Ön liberoya ise MArsilya'dan Luiz Gustavo için uğraşılıyor.