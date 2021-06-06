NTVSpor'daki habere göre, Ali Koç'un hedeflediği 15 milyon euro'luk oyuncu satış gelirinin ilk parçası Berke Özer' gelen teklif olacak. Koç'un bahsettiği 6 milyon euro'luk teklif tahmin edildiği gibi Samatta, Gustavo veya Pelkas'a değil, Berke Özer'e geldi.
Futbol Fenerbahçe 6 milyon euro'luk teklifi hangi oyuncu için aldı?
Atletico Madrid'in Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ve 21 yaşındaki kaleciye talip olduğu ortaya çıktı. Berke son iki sezonu Westerlo'da kiralık olarak geçirmiş ve düzenli forma giymişti.
Belçika macerasında birçok tecrübe edinen Berke, genç milli takımda da performansıyla beğeni topladı.
Westerlo'da geçen sezon 23 lig maçında forma giyen Berke, 25 gol yedi. 8 karşılaşmada kalesini gole kapadı. Oyuncunun EURO 2020'yi tamamlaması bekleniyor.
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