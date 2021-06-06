Futbol Fenerbahçe 6 milyon euro'luk teklifi hangi oyuncu için aldı?
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Fenerbahçe 6 milyon euro'luk teklifi hangi oyuncu için aldı?

Futbol

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önce gün oyuncularından birine 6 milyon euro resmi teklif geldiğini açıklamış fakat isim vermemişti. Hangi oyuncuya teklif yapıldığı merak edilirken gündeme birçok isim gelmişti. Ancak teklifin bahsi geçen isimlerden birine değil, Berke Özer'e olduğu iddia edildi.

06 Haziran 2021, Pazar 10:01 Son Güncelleme:
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NTVSpor'daki habere göre, Ali Koç'un hedeflediği 15 milyon euro'luk oyuncu satış gelirinin ilk parçası Berke Özer' gelen teklif olacak. Koç'un bahsettiği 6 milyon euro'luk teklif tahmin edildiği gibi Samatta, Gustavo veya Pelkas'a değil, Berke Özer'e geldi.

Atletico Madrid'in Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ve 21 yaşındaki kaleciye talip olduğu ortaya çıktı. Berke son iki sezonu Westerlo'da kiralık olarak geçirmiş ve düzenli forma giymişti.

Belçika macerasında birçok tecrübe edinen Berke, genç milli takımda da performansıyla beğeni topladı.

Westerlo'da geçen sezon 23 lig maçında forma giyen Berke, 25 gol yedi. 8 karşılaşmada kalesini gole kapadı. Oyuncunun EURO 2020'yi tamamlaması bekleniyor.

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