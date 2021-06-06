NTVSpor'daki habere göre, Ali Koç'un hedeflediği 15 milyon euro'luk oyuncu satış gelirinin ilk parçası Berke Özer' gelen teklif olacak. Koç'un bahsettiği 6 milyon euro'luk teklif tahmin edildiği gibi Samatta, Gustavo veya Pelkas'a değil, Berke Özer'e geldi.