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Fenerbahçe 7 oyuncu ile yollarını ayırdı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet Kadın Takımı, Merve Dalbeler, Polen Ünver, Ana Antonijevic, Dobriana Rabadzhieva, Samantha Bricio Ramos, Ezgi Dağdelenler ve Merve Tanyel ile yollarını ayırdı

16 Mayıs 2019, Perşembe 21:25
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Fenerbahçe 7 oyuncu ile yollarını ayırdı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon planlaması doğrultusunda 7 oyuncu ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Formamızı başarıyla terleten sporcularımıza kariyerlerinde ve yaşamlarında başarılar diler, katkılarından dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

AA

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