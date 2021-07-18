Fenerbahçe açıkladı: BeIN Sports'un itirazı reddedildi
Fenerbahçe ile beIN Media Group şirketi arasındaki "Be Fair" sloganının kullanılmaması yönündeki davada yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli kulüo resmi internet sitesinden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını paylaştı.
18 Temmuz 2021, Pazar 14:25 Son Güncelleme:
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beIN Sports tarafından yapılan "Be Fair" sloganının kullanılmaması yönündeki istinaf talebi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kesin olarak oy birliğiyle reddedildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
beIN Media Group şirketi, Kulübümüze yönelik Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli) dava açmış ve mahkeme "Be Fair" sloganının kullanılmaması yönünde "ihtiyati tedbir talebinin kabulüne" karar vermişti. Sonrasında Kulübümüzün yaptığı başvuru neticesinde tedbir kararı kaldırılırken, beIN Media Group şirketinin tedbir kaldırma kararına karşı istinaf talebi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kesin olarak oy birliğiyle reddedildi.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1416694547355258881
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