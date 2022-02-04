Futbol Fenerbahçe açıkladı: Giresunspor’a kiralandı

Fenerbahçe açıkladı: Giresunspor’a kiralandı

Futbol

Fenerbahçe açıkladı: Giresunspor’a kiralandı

Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya’nın sezon sonuna kadar GZT Giresunspor’a kiralandığını açıkladı.

04 Şubat 2022, Cuma 23:41 Son Güncelleme:
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Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Akademimizin son dönemde yetiştirdiği yıldızlardan olan Muhammed Gümüşkaya’nın kariyer gelişim planlaması çerçevesinde, oyuncumuzun ligin geri kalan bölümünde Giresunspor’a kiralık olarak verilmesi kararlaştırılmıştır. Sarı Lacivertli formamıza uzun yıllar hizmet edeceğine inandığımız Muhammed’e sakatlıktan uzak başarılı bir dönem diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DHA

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