Fenerbahçe açıkladı: Giresunspor’a kiralandı

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Akademimizin son dönemde yetiştirdiği yıldızlardan olan Muhammed Gümüşkaya’nın kariyer gelişim planlaması çerçevesinde, oyuncumuzun ligin geri kalan bölümünde Giresunspor’a kiralık olarak verilmesi kararlaştırılmıştır. Sarı Lacivertli formamıza uzun yıllar hizmet edeceğine inandığımız Muhammed’e sakatlıktan uzak başarılı bir dönem diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DHA