Fenerbahçe - Adana Demirspor maç özeti ve sonucu
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadele Adana Demirspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
10 Ocak 2022, Pazartesi 21:52 Son Güncelleme:
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13. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası içine girmeden yaptığı vuruşta kaleci Muric’in çeldiği top direkten döndü. Dönen topu alan Valencia’nın şutunda savunma meşin yuvarlağı kornere attı.
17. dakikada Belhanda’nın savunma arkasına attığı topu ceza sahası içinde kontrol eden Assambalonga’nın şutunu kaleci Berke çelerken, Kim Min-Jae’ye çarpan top kornere çıktı.
26. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası içine yaptığı ortada Svensson’un Valencia’ya hareketine hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
29. dakikada penaltı atışını kullanan Valencia, meşin yuvarlak kaleci Muric’in sağından ağlara gitti. 1-0
34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan İnler’in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
46.dk: GOL Adana Demirspor'da Belhanda takımını 2-1 öne geçiriyor.
81.dk: Baskıyla kazanılan topta ceza sahası dışından Miha Zajc şansını denedi top üstten auta çıktı.
86.dk: Adana Demirspor'da Kaan Kanak oyundan çıktı, yerine Tarık Çamdal oyuna girdi.
90.dk: Maçın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.
Maç sona erdi. Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.
İSTANBUL (İHA)