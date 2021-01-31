Futbol Fenerbahçe Ademi'ye karşılık Fatih Kurucuk'u transfer etti

Fenerbahçe Ademi'ye karşılık Fatih Kurucuk'u transfer etti

Futbol

Fenerbahçe Ademi'ye karşılık Fatih Kurucuk'u transfer etti

Fenerbahçe Karagümrük'ten Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattı. 23 yaşındaki stoper karşılığında Fenerbahçe, Karagümrük'e Kemal Ademi'yi kiraladı.

31 Ocak 2021, Pazar 15:20 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin kiralanması karşılığında Fatih Karagümrük'ten Fatih Kuruçuk'u bonservisiyle kadrosuna kattı. Henüz resmi olarak açıklanmayan transferin bugün ya da yarın bildirilmesi bekleniyor.

Fatih Kurucuk 23 yaşında ve 1.92 boyunda. Daha önce Galatasaray ile de adı anılan genç stoper, Fenerbahçe'nin stoper rotasyonunda görev alacak.

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