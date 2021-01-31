Fenerbahçe Ademi'ye karşılık Fatih Kurucuk'u transfer etti
Fenerbahçe Karagümrük'ten Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattı. 23 yaşındaki stoper karşılığında Fenerbahçe, Karagümrük'e Kemal Ademi'yi kiraladı.
31 Ocak 2021, Pazar 15:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin kiralanması karşılığında Fatih Karagümrük'ten Fatih Kuruçuk'u bonservisiyle kadrosuna kattı. Henüz resmi olarak açıklanmayan transferin bugün ya da yarın bildirilmesi bekleniyor.
Fatih Kurucuk 23 yaşında ve 1.92 boyunda. Daha önce Galatasaray ile de adı anılan genç stoper, Fenerbahçe'nin stoper rotasyonunda görev alacak.
BUNLARI DA OKUYUN