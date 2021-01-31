Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin kiralanması karşılığında Fatih Karagümrük'ten Fatih Kuruçuk'u bonservisiyle kadrosuna kattı. Henüz resmi olarak açıklanmayan transferin bugün ya da yarın bildirilmesi bekleniyor.

Fatih Kurucuk 23 yaşında ve 1.92 boyunda. Daha önce Galatasaray ile de adı anılan genç stoper, Fenerbahçe'nin stoper rotasyonunda görev alacak.