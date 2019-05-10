Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Geçen hafta deplasmanda uzun bir aranın ardından galip gelen Fenerbahçe bu hafta lig sonuncusu Akhisarspor'u konuk ediyor. Bitime 3 hafta kala Sarı-Lacivertli ekibin amacı ligi 5. veya 6. bitirmek... Bu nedenle kendi sahasında Sarı Kanarya'nın bu maçı alması şart... Matematiksel olarak hala ligde kalma umudu bulunan Akhisarspor ise deplasmanda mucize peşinde...

FENERBAHÇE AKHİSARSPOR NE ZAMAN?

Fenerbahçe Akhisarspor maçı 11 Mayıs Cumertesi saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe - Akhisarspor muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Harun- Isla - Skrtel - Serdar - Hasan Ali, Jailson, Tolgay (Mehmet Topal), Dirar, Eljif, Valbuena , Soldado

Akhisarspor: Fatih- Vrsajevic, Lopes, Caner, Güray, Zeki, Sissoko, Barbosa, Bilal, Regattin (Manu), Cikalleshi

Ligde geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında aldığı galibiyetle rahatlayan sarı-lacivertliler, Akhisarspor’u da mağlup ederek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 37 puan ve averajla 12. sırada girdi.

Fenerbahçe’de cezaları sona eren Martin Skrtel ve Sadık Çiftpınar, Akhisarspor karşısında görev alabilecek. Cezalı Volkan Demirel ile sakatlığı bulunan Michael Frey ise kadroda yer alamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter, Victor Moses ve Tolgay Arslan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda, 33. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.