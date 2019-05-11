Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya en az 4 dakika uzatma eklendi.

84.DK: Fenerbahçe'de Eljif Elmas yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.

84.DK: Soldado'nun sert şutunu kaleci çeliyor.

80.DK: SARI KART Maçta kartlar üst üste geliyor. Bu kez Jailson ihtar alan isim oldu.

79.DK: SARI KART Fenerbahçe'de Eljif Elmas, Cikalleshi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

78.DK: SARI KART Akhisarspor'da Eray Ataseven, Soldado'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

71.DK: Fenerbahçe'de Hasan Ali bir sakatlık yaşıyor. Onun tedavisi nedeniyle oyun duraklıyor.

67.DK: Akhisarspor'da Aykut Çeviker yerini Eray Ataseven'e bıraktı.

50.DK: Valbuena'nın vuruşunda barajı geçen top kaleci Fatih'in bakışları arasında direğin hemen yanından auta çıktı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe: 2 Akhisarspor: 1

45+4: GOL! Helder Barbosa ile Akhisarspor farkı 1'e indirdi.

41.DK: Penaltı kararı VAR tarafından da onaylandı. Soldado topun başında geçti ancak top ağlarla buluşmadı.

39.DK: PENALTI! Dirar'ın penaltı noktası üzerinden şutunda hemen önündeki Güray Vural'ın koluna çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe için üçüncü GOL şansı.

39.DK: SARI KART! Penaltıya sebebiyet veren Güray Vural sarı kart gördü.

Fenerbahçe: 2 Akhisarspor: 0

30.DK: GOL! Dirar ile fark 2'ye çıktı

28.DK: GOL! Fenerbahçe Soldado'nun golü ile 1-0 öne geçiyor.

10.DK: Mehmet Topal yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemiyor. Yerini Moses'a bırakıyor.

1.DK: Maç başladı

MAÇA İLGİ AZ

Fenerbahçe-Akhisarspor maçına taraftarların ilgisi az oldu. Karşılaşmanın iftar saatine denk gelmesinin de tribünleri etkilemesiyle Fenerbahçe, bu sezon sahasında en az taraftarın olduğu maçlardan birini oynadı.

Fenerbahçe, Akhisarspor karşısına bu 11'le çıkacak: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, M.Topal, Jailson, Dirar, Eljif, Valbuena, Soldado