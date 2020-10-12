Fenerbahçe, YouTube'u en aktif kullanan kulüplerden. Hatta öyle ki bu kullanımdan elde edilen gelirin 500 bin lirayı bulduğu öğrenildi. YouTube'u artık daha büyük organizasyonlar için yayın aracı olarak kullanmayı planlayan Fenerbahçe, yönetimin aklında 3'lü jübileyi de YouTube'da yayınlamayı planlıyor.
Futbol Fenerbahçe Alex, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu için jübile planlıyor
Fenerbahçe'nin Alex, Volkan ve Emre için düzenlemek istediği jübile maçını YouTube'dan yayınlayabileceği öğrenildi. Başkanın 30 Eylül tarihinde katıldığı 1907 Fenerbahçe Derneği'nde bu konuyu ilk kez açtığı ve planlamaların sürdüğü ortaya çıktı. "Jübileyi hiçbir kanala satmayacağız. YouTube'da yayınlamayı düşünüyoruz" diyen Ali Koç ve ekibi, böylece hem oyuncuları gururlandıracak hem de taraftarın içinde yara kalan Alex'le yeniden bağ kuracak.
Daha önce alınan bilgilere göre 2020-2021 sezonunun öncesinde yapılması düşünülen organizasyon için vakit bulamayan yönetim, ilk uygun fırsatta bu jübile maçını gerçekleştirecek. Birçok eski yıldızın da katılması beklenen maç için net bir tarih henüz yok.
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