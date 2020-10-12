Fenerbahçe'nin Alex, Volkan ve Emre için düzenlemek istediği jübile maçını YouTube'dan yayınlayabileceği öğrenildi. Başkanın 30 Eylül tarihinde katıldığı 1907 Fenerbahçe Derneği'nde bu konuyu ilk kez açtığı ve planlamaların sürdüğü ortaya çıktı. "Jübileyi hiçbir kanala satmayacağız. YouTube'da yayınlamayı düşünüyoruz" diyen Ali Koç ve ekibi, böylece hem oyuncuları gururlandıracak hem de taraftarın içinde yara kalan Alex'le yeniden bağ kuracak.