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Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh'i açıkladı!

Fenerbahçe, İranlı santrfor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı

01 Temmuz 2019, Pazartesi 15:07
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Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh'i açıkladı!

Fenerbahçe, forvet bölgesine bir transferi daha bitirdi. Sarı-Lacivertliler, İranlı santrfor Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır.

Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.

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